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8 октября 2019, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувший понедельник сообщил, что в стране были разработаны новые вооружения, возможностей которых "никто не может даже представить".

По словам главы США, в настоящий момент в стране по-прежнему активно создаются "невероятные вооружения". Дональд Трамп также подчеркнул, что далеко не все они будут продемонстрированы общественности, передает сегодня утром портал "Свободная пресса".

Глава Штатов, однако, уточнил, что сейчас полным ходом идет разработка новейших субмарин и ядерного вооружения.