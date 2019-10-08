В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.
Согласно последней информации, неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67. По мнению многих пользователей интернета, это можно расшифровать так: "Владимиру Владимировичу Путину – 67 лет", передает портал "Свободная пресса".
Напомним, накануне глава РФ праздновал свое 67-летие. Политик провел этот день на природе в кругу родных и самых близких друзей.
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