В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

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8 октября 2019, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Согласно последней информации, неизвестный самолет начертил в небе над Голливудом хэштег VVP67. По мнению многих пользователей интернета, это можно расшифровать так: "Владимиру Владимировичу Путину – 67 лет", передает портал "Свободная пресса".

Напомним, накануне глава РФ праздновал свое 67-летие. Политик провел этот день на природе в кругу родных и самых близких друзей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nathalie Migneault (@nathaliemigno)7 Окт 2019 в 9:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от gilda (@gildacentral)7 Окт 2019 в 9:30 PDT