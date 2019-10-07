Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

МИД России упрекнул Киев в насильственной и тотальной украинизации страны

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

МИД России упрекнул Киев в насильственной и тотальной украинизации страны
Leonid Faerberg, globallookpress.com

В МИД России высказались по поводу недавнего заявления министра образования Украины Анны Новосад о том, что к 2020 году все русскоязычные школы страны будут переведены на государственный язык.

Украинский вице-премьер озвучил причину нереальности примирения с Россией

Украинский вице-премьер озвучил причину нереальности примирения с Россией

МИД РФ упрекнул Киев в насильственной и тотальной украинизации страны, - сообщает kp.ru. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что одиозный закон «Об образовании» вступил на Украине в силу 28 сентября 2017 года.

По данным МИД РФ, Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении этого закона и рекомендовала внести в него существенные правки, но Украина их проигнорировала. "...официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

ИЧ

//картина дня

В мире

Трамп намерен отомстить Турции из-за Сирии, пригрозил Анкаре разгромить экономику

Трамп намерен отомстить Турции из-за Сирии, пригрозил Анкаре разгромить экономику

Президент США Дональд Трамп собирается отомстить Турции. Он в Twitter написал угрозу Анкаре уничтожить экономику Турции. Американский лидер пригрозил на фоне подготовки военной операции Турции в Сирии.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова Германа Грефа, что утечка из Сербанка составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. И все из-за развода, ведь по закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества…

Мария Голубкина охарактеризовала нового мужа сводной сестры Марии Мироновой. "Он просто прекрасный и замечательный, очень хороший человек, очень красивый и умный!", -…

Чиновники устроили настоящую войну в интернете против бывшего коллеги. Административный ресурс часто используется не по назначению, но чтобы наказать кого-то в Сети…