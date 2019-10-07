МИД России упрекнул Киев в насильственной и тотальной украинизации страны

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7 октября 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Leonid Faerberg, globallookpress.com

В МИД России высказались по поводу недавнего заявления министра образования Украины Анны Новосад о том, что к 2020 году все русскоязычные школы страны будут переведены на государственный язык.

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МИД РФ упрекнул Киев в насильственной и тотальной украинизации страны, - сообщает kp.ru. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что одиозный закон «Об образовании» вступил на Украине в силу 28 сентября 2017 года.

По данным МИД РФ, Венецианская комиссия Совета Европы высказала критические замечания в отношении этого закона и рекомендовала внести в него существенные правки, но Украина их проигнорировала. "...официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.