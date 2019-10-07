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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Трамп намерен отомстить Турции из-за Сирии, пригрозил Анкаре разгромить экономику

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп намерен отомстить Турции из-за Сирии, пригрозил Анкаре разгромить экономику
фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп собирается отомстить Турции. Он в Twitter написал угрозу Анкаре уничтожить экономику Турции. Американский лидер пригрозил на фоне подготовки военной операции Турции в Сирии.

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Трамп приведет свои угрозы в действие, если Анкара, по мнению его "великой и бесподобной мудрости", "перейдет границу". Он утверждает, что уже поступал так ранее.

"Если Турция сделает что-то, что я в своей великой и непревзойденной мудрости посчитаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции", - написал президент США на своей странице в Twitter.

Трамп также отметил, что Европа, Турция и другие страны "должны приглядывать за боевиками и их семьями". Глава Белого дома уверен, что США сделали гораздо больше, чем кто-либо в борьбе с терроризмом, - сообщает ФБА "Экономика сегодня". По его мнению, теперь другие должны "защищать свою собственную территорию" в регионе.

Трамп разразился угрожающим постом после того, как США начали выводить войска с приграничных с Турцией территорий Сирии, где Анкара намерена провести операцию против сил самообороны сирийских курдов и создать там зону безопасности.

ИЧ

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В мире

Трамп намерен отомстить Турции из-за Сирии, пригрозил Анкаре разгромить экономику

Трамп намерен отомстить Турции из-за Сирии, пригрозил Анкаре разгромить экономику

Президент США Дональд Трамп собирается отомстить Турции. Он в Twitter написал угрозу Анкаре уничтожить экономику Турции. Американский лидер пригрозил на фоне подготовки военной операции Турции в Сирии.

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