В США оценили российское присутствие в Черном море

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7 октября 2019, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Соединённых Штатах оценили влияние России в Черном море. Отмечается, что Черноморский регион представляет собой место конкуренции России и Запада.

Американские аналитики считают, что присоединение Крымского полуострова к составу Российской Федерации и последующая модернизация Черноморского флота усилили рычаги влияния России в регионе, передаёт Газета.Ru.

«Другие государства в регионе имеют различные, а иногда и противоречивые интересы, которые они хотят защитить, что сделало разработку согласованной стратегии Запада для решения разнообразных проблем с Россией труднодостижимой», - считают в США.