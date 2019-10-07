Артемий Троицкий: Авиакомпания airBaltic – худшая в мире

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7 октября 2019, 20:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

И вновь латвийская компания airBaltic дала повод о себе говорить. Но теперь в «компании» с аэропортом «Рига». Данные объекты «не угодили» музыкальному критику Артемию Троицкому, который прибыл в Латвию на музыкальный фестиваль.

Работу аэропорта «Рига» прокомментировал музыкальный критик Артемий Троицкий: «То, что авиакомпания airBaltic – худшая в мире, я знаю давно и стараюсь избегать ее, если возможно. Оказывается, худший в Европе и Рижский аэропорт, откуда я сегодня впервые вылетел. Очередь на досмотр заняла 47 минут! И так всегда, как сообщила сотрудница».

Российского критика и журналиста поддержали многие латвийцы. Например, один из пользователей социальных сетей Р. был крайне удивлен неприятной ситуацией с которой столкнулся в аэропорту: «Большое число пассажиров, а всего два контрольно-пропускных пункта работают. Такой паники и хаоса еще здесь не видел!»

Другой пользователь под «nickname» «Летающий» высказался эмоционально, но зато четко, правдиво и конкретно: «Аэропорт раньше был никакой, а сейчас гораздо лучше. Что нельзя сказать об авиакомпании, которую возглавляет «зарубежное Чмо!» и который отгребает сотни тысяч евро в виде зарплаты? А власти на это смотрят и не реагируют».

Какие уж сотни тысяч! Счет идет на миллионы! Да и сам глава латвийской национальной компании г-н Гаусс и не скрывает зарплаты больше миллиона! Почему молчит правительство? А что есть иная национальная компания в какой-то отрасли? Маленькие предприятия – да! Крупные….Только авиакомпания. Страшно другое: airbaltic давно и не очень успешно (если честно, то плохо) ищет себе инвестора. Пока такой не найден! А вдруг позарится кто-то? Не знаю всю «кухню» авиакомпании….Вот, где пятый угол будет потом искать!