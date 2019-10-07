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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Украинский вице-премьер озвучил причину нереальности примирения с Россией

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский вице-премьер озвучил причину нереальности примирения с Россией
фото: официальный сайт правительства Украины

Претворение в жизнь соглашений, касающихся урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса, не следует расценивать как установление мира между Украиной и Россией. Такое мнение высказал Дмитрий Кулеба, заместитель главы правительства соседнего государства.

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По словам чиновника, Москва все равно будет «мешать» Украине развиваться. Кулеба отметил, что «агрессия» России началась с крымских событий, пишет «Лента.ру».

Официальный Киев обвиняет РФ в «оккупации» Крыма и прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. В Москве данные утверждения опровергают. Официальная позиция России заключается в том, что референдум в Крыму, по итогам которого он был включен в состав страны, прошел на законных основаниях, а боевые действия в Донбассе являются внутриукраинским конфликтом.

 

ДЦ

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