На Украине нашли свидетельство подготовки Киева к снятию водной блокады Крыма

Киевские власти готовятся к снятию водной блокады Крыма, введенной после присоединения полуострова к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Изет Гданов, ранее занимавший пост «первого заместителя представителя президента Украины в Крыму».
Согласно предположению Гданова, блокада будет отменена весной следующего года. Он назвал признаком подготовки к этому шагу идущие в настоящее время работы по очистке русла Северо-Крымского канала, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее в понедельник сообщалось, что Николай Азаров, бывший глава кабмина Украины, назвал фамилии главных виновников потери Киевом Крыма.