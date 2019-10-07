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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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На Украине нашли свидетельство подготовки Киева к снятию водной блокады Крыма

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине нашли свидетельство подготовки Киева к снятию водной блокады Крыма
фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Киевские власти готовятся к снятию водной блокады Крыма, введенной после присоединения полуострова к Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Изет Гданов, ранее занимавший пост «первого заместителя представителя президента Украины в Крыму».

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Согласно предположению Гданова, блокада будет отменена весной следующего года. Он назвал признаком подготовки к этому шагу идущие в настоящее время работы по очистке русла Северо-Крымского канала, пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в понедельник сообщалось, что Николай Азаров, бывший глава кабмина Украины, назвал фамилии главных виновников потери Киевом Крыма.

 

ДЦ

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