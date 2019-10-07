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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Трамп считает, что Россия и КНР не рады выводу американских войск из Сирии

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп считает, что Россия и КНР не рады выводу американских войск из Сирии
Фото: соцсети

Американский президент Дональд Трамп уверен, что Россия и Китай оказались недовольны выходом американских войск из северной Сирии, где они находились с 2014 года.

В Вашингтоне объявили, что Соединённые Штаты не намерены участвовать в турецкой военной операции на севере Сирии, передаёт РИА Новости. В связи с этим Трамп заявил, что меньше всего это решение устроило Россию и Китай.

«Две страны, которые больше всего не рады этому решению – Россия и Китай, потому что им нравилось смотреть, как мы увязаем в этой трясине и тратим на это большие деньги», - написал глава США в соцсети.

АБ

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