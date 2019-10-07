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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Видео, как хохотали члены парламента Дании во время выступления премьера Метте Фредериксен

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как хохотали члены парламента Дании во время выступления премьера Метте Фредериксен
фото: pixabay.com

Видео, как хохотали члены парламента Дании во время выступления премьера Метте Фредериксен, стало хитом сети. Фредериксен самой стало смешно, когда она рассказывала историю о покупке правительством цирковых четырех слонов и верблюда.

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

 

 

Правительство Дании готово заплатить около 1,5 миллиона евро, чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков. Слонов-пенсионеров согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг, который расположен в 150 километрах к югу от Копенгагена.  Владельцы парка отмечают, что для слонов у них созданы комфортные условия.

Но, как рассказала датский премьер, у одного из слонов в цирке был друг — верблюд по кличке Али. Чтобы не разлучать животных, чиновникам пришлось заплатить и за него.  Метте Фредериксен не удержалась и сама начала смеяться. К ней присоединился весь зал, передало Denmarks Radio.

Премьер также поблагодарила крайне правых за поддержку решения о покупке верблюда Али.
Насмеявшись, парламентарии продолжили обсуждение других важных тем.

 

ИЧ

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