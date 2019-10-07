//В мире 13+

7 октября 2019, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Беларусь планирует "нормальный, полноценный визит" Александра Лукашенко в Европу. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей предположил, что Лукашенко совершит визит, в том числе на пространство Европейского союза в этом году.

"Придет время, и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом", - цитирует главу белорусского МИД "TUT.by".

По словам Макея, Минск ожидает "конкретных важных результатов от этого визита в плане экономического, гуманитарного и другого сотрудничества".

Как подчеркнул министр, "визит ради визита — не самоцель". Макей сказал, Минск должен готовить визит, чтобы получить конкретные результаты для Белоруссии и страны-партнера.