Украинский аналитик вычислил момент для нанесения Киевом «удара в спину» России

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7 октября 2019, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украинский философ Сергей Дацюк заявил, что Киев должен «ударить в спину» России. Подобным образом, по мнению эксперта, Москва поступила с Украиной после победы Евромайдана в 2014 году.

Как полагает Дацюк, РФ воспользовалась слабостью соседнего государства и присоединила Крым. Согласно точке зрения философа, украинским властям тоже следует «ударить в спину» России, когда там начнется смута. С РФ «надо вести себя как с бандитом», процитировал Сергея Дацюка интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Официальный Киев обвиняет Москву в «оккупации» Крыма. Российское руководство эти утверждения опровергает, указывая на законность местного референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав страны.