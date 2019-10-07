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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Украинский аналитик вычислил момент для нанесения Киевом «удара в спину» России

, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский аналитик вычислил момент для нанесения Киевом «удара в спину» России
фото: Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украинский философ Сергей Дацюк заявил, что Киев должен «ударить в спину» России. Подобным образом, по мнению эксперта, Москва поступила с Украиной после победы Евромайдана в 2014 году.

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Как полагает Дацюк, РФ воспользовалась слабостью соседнего государства и присоединила Крым. Согласно точке зрения философа, украинским властям тоже следует «ударить в спину» России, когда там начнется смута. С РФ «надо вести себя как с бандитом», процитировал Сергея Дацюка интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Официальный Киев обвиняет Москву в «оккупации» Крыма. Российское руководство эти утверждения опровергает, указывая на законность местного референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав страны.

 

ДЦ

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