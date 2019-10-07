Экологические радикалы используют новую форму протеста в Европе

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7 октября 2019, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Радикальная группировка экологических активистов Extinction Rebellion на днях сделала заявление о начале массовых выступлений против использования транспортных средств в Европе. Акции скоро пройдут во многих европейских городах. Организаторы планируют перекрыть главные транспортные артерии. Главная цель мероприятия заключается в привлечении внимания к проблемам окружающей среды и животного мира.



Активисты опираются на мнение общественности Германии, которая считает, что экология находится в опасном положении. Радикальная группировка была организована в прошлом году в Англии. Ею уже проводились акции по блокировке дорог в Лондоне.



В ходе акции в Германии активисты планируют перекрыть крупные дороги и перекрёстки немецкой столицы. Длительность блокады может составить порядка одной недели.



Организаторы протеста прекрасно понимают, что жизнь обычных граждан будет парализована. Всё это приведёт к столкновению с полицией и местным населением. Люди не смогут добраться до работы, учёбы. Экологи готовы к насильственному противостоянию с любыми силами, которые будут мешать проведению митингов. Протестующие говорят, что люди живут в условиях только работы и потребления. Другого выбора у человека нет.



