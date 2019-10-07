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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики
фото: pixabay.com

Немецкое издание Spiegel узнало о планах США провести будущей весной в Европе масштабных учений Defender 2020 ("Защитник 2020"). Пентагон планирует отправить на маневры в европейские страны 20 тысяч военнослужащих.

Как отмечает газета, это будет "самая большая передислокация войск" через Атлантику на континент за последние 25 лет.
Целью учений заявлено повышение боеготовности стран НАТО и сдерживание возможных противников.

Всего в учениях будет задействованы 37 тысяч солдат из 19 стран НАТО.  Военнослужащих передислоцируют в Польшу и страны Балтии. Германия станет логистическим центром на время проведения учений, пишет т газета со ссылкой на информацию американского командования.

В Германии некоторые политики опасаются ухудшение отношений с Россией из-за этих учений.
Член комитета бундестага по обороне Александр Ной призвал власти ФРГ отказаться от участия в "Защитник 2020" и не предоставлять территорию Германии для проведения маневров.

ИЧ

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В мире

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

Немецкое издание Spiegel узнало о планах США провести будущей весной в Европе масштабных учений Defender 2020. Пентагон планирует отправить на маневры в европейские страны 20 тысяч военных.

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