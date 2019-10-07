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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Возможное условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР огласил политолог

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Возможное условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР огласил политолог
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Присоединение Донбасса к России в настоящий момент не является реалистичным вариантом, однако Москва может реализовать в отношении региона «абхазский» сценарий 2008 года. Такую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Армен Гаспарян, отечественный политический эксперт.

Бывший премьер Украины раскрыл главных виновников потери Крыма и войны в Донбассе

Бывший премьер Украины раскрыл главных виновников потери Крыма и войны в Донбассе

Аналитик, ставший собеседником издания Украина.ру, напомнил, что РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии после акта агрессии против последней со стороны Грузии. Из слов Гаспаряна следует, что Россия может признать и республики Донбасса, если Киев решит пойти по радикальному пути.

Ранее сегодня сообщалось, что Николай Азаров, бывший премьер Украины, назвал главных виновников отделения Крыма и развязывания вооруженного противостояния на территории Донбасса.

 

ДЦ

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