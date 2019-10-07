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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире

Турция ждет выхода америкацев, чтобы начать войну с курдами?

, 16:49 [ «Аргументы Недели», ]

Турция ждет выхода америкацев, чтобы начать войну с курдами?
скриншот youtube-видео

США отводят свои войска от двух наблюдательных пунктов на границе Турцией и подконтрольной курдам территории. Накануне официальная Анкара объявила о выходе из переговорного процесса с Вашингтоном и анонсировала операцию. Курды обвинил Соединенные Штаты в предательстве.

Если говорить точнее, то курды назвали вывод войск американцами «ударом в спину». Ранее Соединенные Штаты поддерживали курдов и были сдерживающим фактором в их отношениях с турками.

«Турция скоро будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией», — объяснил Белый дом отвод войск.

Пентагон отвел свои войска от двух наблюдательных пунктов, которые находились в Тель-Абьяде и Рас-Аль-Айне. Это на границе Турции с территориями, подконтрольными курдам.

Ранее Соединенные Штаты были союзниками курдских сил, которые использовались в противостоянии с правительством Сирии.

Сейчас представители курдского сопротивления готовятся к вторжению турецких войск. В минувшие выходные они укрепляли оборонительные сооружения. Кроме того, на турецкой границе прошли митинги, в них приняли участие тысячи человек.

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