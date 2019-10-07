Бывший премьер Украины раскрыл главных виновников потери Крыма и войны в Донбассе

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7 октября 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Xinhua / globallookpress.com

Главными виновниками потери Киевом Крыма и развязывания боевых действий в Донбассе являются украинские политики Александр Турчинов, Петр Порошенко и Андрей Парубий. С таким заявлением выступил Николай Азаров, бывший глава правительства соседнего государства.

По словам Азарова, силы, пришедшие к руководству Украиной после свержения президента Виктора Януковича, были заинтересованы в конфликте в Донбассе и отделении Крыма. Жители данных регионов никогда бы не поддержали новые власти на выборах, объяснил Аазаров мотивы названных им политиков в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине предложили план возвращения Донбасса с помощью зачисток и фильтрационных лагерей.