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7 октября 2019, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Экс-президент СССР Михаил Горбачев на встрече с мэром округа Броуард (штат Флорида) Марком Богеном рассказал о современном состоянии отношений России и США. По его словам, сейчас между странами тяжёлые взаимоотношения, но всегда можно найти общий язык.

"Сейчас тяжелая полоса в наших отношениях. Но мы знаем, что люди могут быстро находить общий язык. Для этого надо создавать возможности, поэтому я приветствую вашу инициативу", - ответил Горбачёв на призыв Богена не прерывать сотрудничество, несмотря на трудный период в отношениях двух стран.

Боген заявил, что в США хотят, чтобы "американцы и русские были друзьями", передаёт РИА Новости.