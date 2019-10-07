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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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План возвращения Донбасса с помощью зачисток и лагерей предложили на Украине

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

План возвращения Донбасса с помощью зачисток и лагерей предложили на Украине
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Львовский телеведущий Олег Радык предложил план возвращения Донбасса в состав Украины, предполагающий репрессии в отношении местного населения. Соответствующий пост журналист разместил на своей странице в Facebook.

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По мнению Радыка, в Донецке и Луганске необходимо организовать зачистки и построить фильтрационные лагеря для «коллаборантов». Также на территории, которую в настоящий момент занимают ДНР и ЛНР, следует отменить пенсии, закрыть все вузы и запретить разговаривать на русском языке чиновникам, написал телеведущий.

Ранее в понедельник сообщалось, что Наталья Никонорова, занимающая пост главы МИД ДНР, рассказала о будущем республики после воссоединения Донбасса с Киевом.

 

ДЦ

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