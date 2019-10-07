План возвращения Донбасса с помощью зачисток и лагерей предложили на Украине

//В мире 13+

7 октября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Львовский телеведущий Олег Радык предложил план возвращения Донбасса в состав Украины, предполагающий репрессии в отношении местного населения. Соответствующий пост журналист разместил на своей странице в Facebook.

По мнению Радыка, в Донецке и Луганске необходимо организовать зачистки и построить фильтрационные лагеря для «коллаборантов». Также на территории, которую в настоящий момент занимают ДНР и ЛНР, следует отменить пенсии, закрыть все вузы и запретить разговаривать на русском языке чиновникам, написал телеведущий.

Ранее в понедельник сообщалось, что Наталья Никонорова, занимающая пост главы МИД ДНР, рассказала о будущем республики после воссоединения Донбасса с Киевом.