Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Госдуме оценили план "сдерживания" России в Черноморском регионе

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме оценили план "сдерживания" России в Черноморском регионе
фото: pixabay.com

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин днем в понедельник, 7 октября, прокомментировал ранее озвученный план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе.

В США разработали план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе

В США разработали план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе

Правительственный аналитический центр RAND Corporation ранее обнародовал доклад, в котором содержится стратегия о противодействии "влиянию" России в Черноморском регионе.

Швыткин в беседе с RT отметил, что российский оборонный комплекс готов к отражению абсолютно любых внешних воздействий и даже агрессии. По мнению политика, сила, обозначенная в документе, не сможет "вскрыть" оборону России. Он также добавил, что рекомендованное экспертами развитие оборонного потенциала Грузии и Украины можно объяснить исключительно политическими причинами, но не соображениями международной безопасности.

ЕТ

//картина дня

В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийская национальная опера – гордость государства. Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепиньш – гордость государства. Он известный латвийский…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг…