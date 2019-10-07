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7 октября 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин днем в понедельник, 7 октября, прокомментировал ранее озвученный план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе.

Правительственный аналитический центр RAND Corporation ранее обнародовал доклад, в котором содержится стратегия о противодействии "влиянию" России в Черноморском регионе.

Швыткин в беседе с RT отметил, что российский оборонный комплекс готов к отражению абсолютно любых внешних воздействий и даже агрессии. По мнению политика, сила, обозначенная в документе, не сможет "вскрыть" оборону России. Он также добавил, что рекомендованное экспертами развитие оборонного потенциала Грузии и Украины можно объяснить исключительно политическими причинами, но не соображениями международной безопасности.