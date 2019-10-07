Директор Латвийской национальной оперы: Если деньги делятся на части, то они незаметно исчезают

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7 октября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепинь,rus.tvnet.lv

Латвийская национальная опера – гордость государства. Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепиньш – гордость государства. Он известный латвийский композитор, музыкант-клавишник. Человек, который всегда отличался конкретными и правдивыми высказываниями. Г-н Лиепиньш считает, что государство недостаточно заботится о развитии культуру.

«Существует только принцип избытка: если что-то остается после удовлетворения нужд других отраслей, то это можно использовать для культуры. В советское время была карикатура: министр культуры и министр здравоохранения в очереди стоят последними. Сегодня ничего не изменилось»,- заявил г-н Лиепиньш латвийским СМИ.

Директор ЛНОБ проводит на своей должности последние дни. И как всегда он четко рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг латвийской культуры. Например, он высказал критику в адрес работы экс-министра культуры Даце Мелбарде, а ныне депутата Европарламента. По его мнению, проект концертного зала в Риге г-жа Мелбарде использовала исключительно в рамках своей предвыборной программы.

«Один из главных праздников в Латвии – Праздник песни. Хорошо, что строится эстрада для этого праздника. Важно для самосознания народа, но является ли это единственным и главным аспектом латышской культуры? Частота использования эстрады составит один, возможно, два раза в год. Хорошо, что Опера получила финансирование, чтобы мы могли сделать хороший гала-концерт, который мы бы не смогли организовать за наши деньги. Но такое финансирование ничтожно мало по сравнению с другими расходами. Деньги, которые предназначены для сферы культуры, распределяются на маленькие цели. Если деньги делятся на части, то они незаметно исчезают».

Конечно, без культуры никак! Но когда у людей ничтожные пенсии и они находятся на грани нищеты, то все мысли, простите, о пропитании. Да, вот такая нынче ситуация с культурой и хлебом сложилась в Латвии.