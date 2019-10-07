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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"
фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Чеснаков, говоря об обостряющемся в настоящий момент на Украине конфликта вокруг закона об особом статусе Донбасса, отметил, что "у Зеленского сильный мандат", но он должен правильно им воспользоваться. По мнению эксперта, украинский лидер имеет возможность изменить ситуацию в стране.

Алексей Чеснаков также призвал быть реалистами – по его мнению, в конечном итоге Украина будет иметь лишь символический суверенитет над Донбассом, передает ТАСС.

ЕТ

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В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

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