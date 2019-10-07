Глава МИД ДНР раскрыла будущее республики после возвращения Донбасса на Украину

//В мире 13+

7 октября 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Наталья Никонорова, министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР, рассказала, какое будущее ждет Донбасс после возвращения в состав Украины, которое предусмотрено минскими договоренностями. Соответствующее заявление дипломат сделала в разговоре с российскими журналистами.

По словам Никоноровой, если украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства, Донбасс станет «особой территорией с особым статусом». Отношения между Киевом и республиками будут напоминать те, что связывают в настоящий момент Китай и Гонконг, отметила глава внешнеполитического ведомства в интервью НТВ.

Ранее сегодня сообщалось, что националист Дмитрий Корчинский анонсировал восстание против президента Украины Владимира Зеленского, которое организуют силы, недовольные принятием «формулы Штайнмайера» для Донбасса.