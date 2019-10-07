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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Тунберг переписала статус, измененный после слов Путина

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Тунберг переписала статус, измененный после слов Путина
Фото: Instagram

Шведская эко-активистка Грета Тунберг вновь переписала свой статус в социальной сети, который был изменён после слов президента РФ Владимира Путина о ней. После чего новость получила широкое обсуждение в Сети и среди экспертов.

"Хотела сарказма, а получилась правда": в Сети высмеяли реакцию Тунберг на слова Путина о ней

"Хотела сарказма, а получилась правда": в Сети высмеяли реакцию Тунберг на слова Путина о ней

В понедельник, 7 октября, девочка написала следующее: "16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера". До этого Тунберг ставила фразу: "добрая, но плохо информированная девочка".

Всё началось с того, что Путин заявил, что не разделяет восторженное мнение по поводу речи 16-летней школьницы в ООН. Президент отметил, что неправильно использовать детей и подростков для достижения каких - либо "благородных целей" и назвал Тунберг "доброй и искренней", но не понимающей всю сложность и многообразие современного мира.

Политолог Владимир Брутер призвал не обращать внимания на слова школьницы. 

В Сети высмеяли поступок Тунберг, поддержав слова президента.

БА

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