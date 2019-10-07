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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Установлены причины активного таяния Альп

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Установлены причины активного таяния Альп

В альпийских горных массивах происходит сползание крупных ледников. За сутки они могут сдвигаться примерно на полметра в сторону населённых пунктов. Власти предупреждают, что данное явление создаёт опасность для горнолыжного спорта. Ведь в альпийские страны являются самым густонаселённым местом в мире. В горах постоянно находится большое количество туристов.

Специалист по климату Массимилиано Фаццини считает, что населению Италии ничего не угрожает. Однако из-за высокой летней температуры ледники начали таять намного быстрее, чем ранее. За последние двадцать лет, они потеряли порядка 35% своих запасов.

Таяние ледников происходит не только в Италии. Также стремительно исчезают ледники и в Новой Зеландии. Недавно стало известно, что полностью растаял крупный ледник, толщина которого достигала несколько лет назад порядка 16 километров.

Глобальное потепление начало происходить с конца прошлого века. Помимо выбросов углекислого газа в атмосферу, солнечная активность за последние годы существенно увеличилась.

Учёные предупреждают, что если потепление будет продолжаться, то через несколько лет человечество может столкнуться с нехваткой воды. Уже сейчас в некоторых провинциях Италии ввели нормы расхода воды. Те, кто их превышает, платят штрафы.

Для каждого региона на планете потепление создаёт свои проблемы. Так в Сибири из-за таяния вечной мерзлоты происходит выброс метана в атмосферу и возгорание лесов.

ПВ

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