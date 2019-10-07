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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Бывший кандидат в президенты Украины анонсировал восстание против Зеленского

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший кандидат в президенты Украины анонсировал восстание против Зеленского
фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Массовые акции протеста против согласия Киева на «формулу Штайнмайера» выльются в восстание против президента Владимира Зеленского. С таким прогнозом выступил украинский националист Дмитрий Корчинский, принимавший участие в выборах президента бывшей советской республики 2004 года в качестве кандидата.

В США обнародовали возможное условие свержения президента Украины Зеленского

В США обнародовали возможное условие свержения президента Украины Зеленского

По словам Корчинского, восстание приведет к свержению действующего режима. «На место власти капитуляции придет власть победы», - процитировал националиста портал «ПолитНавигатор».

Украинский политолог Дмитрий Суворов, в свою очередь, предсказал, что новый Майдан произойдет в ноябре – декабре текущего года. По мнению эксперта, в стране может возникнуть революционная ситуация, пишет «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что в США назвали вероятное условие свержения Владимира Зеленского.

 

ДЦ

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