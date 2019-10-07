Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утром в понедельник, 7 октября, сделал резонансное заявление. По словам политика, Соединенные Штаты Америки начали выводить войска с северо-востока Сирии.
Эрдоган отметил, что после переговоров властей Турции с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись накануне вечером, начался процесс вывода американских войск. Турецкий лидер подчеркнул, что именно это и обещал сделать американский политик, передает NTV.
По словам Эрдогана, в настоящий момент компетентные органы Турции "ведут работу по данному направлению".