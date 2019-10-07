Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии

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7 октября 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: NECATI SAVAS/Xinhua

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утром в понедельник, 7 октября, сделал резонансное заявление. По словам политика, Соединенные Штаты Америки начали выводить войска с северо-востока Сирии.

Эрдоган отметил, что после переговоров властей Турции с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись накануне вечером, начался процесс вывода американских войск. Турецкий лидер подчеркнул, что именно это и обещал сделать американский политик, передает NTV.

По словам Эрдогана, в настоящий момент компетентные органы Турции "ведут работу по данному направлению".