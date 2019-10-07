Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии
фото: NECATI SAVAS/Xinhua

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утром в понедельник, 7 октября, сделал резонансное заявление. По словам политика, Соединенные Штаты Америки начали выводить войска с северо-востока Сирии.

Эрдоган отметил, что после переговоров властей Турции с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись накануне вечером, начался процесс вывода американских войск. Турецкий лидер подчеркнул, что именно это и обещал сделать американский политик, передает NTV.

По словам Эрдогана, в настоящий момент компетентные органы Турции "ведут работу по данному направлению".

ЕТ

//картина дня

В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийская национальная опера – гордость государства. Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепиньш – гордость государства. Он известный латвийский…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг…