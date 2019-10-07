//В мире 13+

7 октября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

Согласие Киева на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера» деморализовало украинских военных, находящихся на передовой. С соответствующим заявлением выступил Андрей Билецкий, основатель полка «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

По словам Билецкого, в контролируемом Киевом городе Золотое Луганской области «абсолютно панические» настроения. Местные жители, многие из которых служат в Вооруженных силах Украины, шокированы, процитировал националиста интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Украинские радикалы полагают, что претворение в жизнь «формулы Штайнмайера» приведет к «капитуляции перед Россией». Ранее сегодня сообщалось, что в США допустили свержение президента Владимира Зеленского гражданами, недовольными уступками в рамках мирного урегулирования конфликта в Донбассе.