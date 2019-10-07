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7 октября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона рассказал о том, как он воспитывал своего старшего сына в детстве. По его словам, Виктору часто доставалось от главы государства.

"Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно ... Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом", - говорится в сообщении на сайте президента.

Белорусский лидер отметил, что младшего сына никогда не наказывал, потому что он этого не заслуживает. Лукашенко добавил, что не является сторонником наказаний, но иногда этого не избежать.

Президент объяснил, что детей надо воспитывать по "славянским традициям и, следуя жизненному опыту" , а не заимствовать манеру у Запада.

"У них [на Западе] скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье", - заключил он.