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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Госдеп: Россия за полгода сократила ядерный арсенал

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Госдеп: Россия за полгода сократила ядерный арсенал
фото: pixabay.com
В Госдепартаменте заявили, что Россия с марта по сентябрь текущего года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а Соединенные Штаты Америки – напротив, нарастили на 11.
 
В документе Госдепа подчеркивается, что обе страны, на которые приходится более 90 процентов ядерного арсенала всего мира, не выходят за рамки соглашения СНВ-3.
 
В американском ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 сентября Россия располагала 513 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами, баллистическими ракетами на подводных лодках, а также тяжелыми бомбардировщиками. На данных носителях располагалось 1426 боеголовок. Более того, у Вооруженных сил России было 757 развернутых и неразвернутых пусковых установок, передает РИА "Новости".
ЕТ

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