Госдеп: Россия за полгода сократила ядерный арсенал

В Госдепартаменте заявили, что Россия с марта по сентябрь текущего года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а Соединенные Штаты Америки – напротив, нарастили на 11.

В документе Госдепа подчеркивается, что обе страны, на которые приходится более 90 процентов ядерного арсенала всего мира, не выходят за рамки соглашения СНВ-3.