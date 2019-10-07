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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Землетрясение произошло на юге Италии

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение произошло на юге Италии
фото: pixabay.com
Утром в понедельник, 7 октября, на юге Италии произошло землетрясение. Соответствующую информацию ранее предоставили специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
 
Магнитуда подземных толчков, которые были зафиксированы сейсмологами в 8.11 по местному времени (9.11 по Москве), составляла 4,0 балла по шкале Рихтера.
 
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 27 километров от земной поверхности неподалеку от города Катандзаро в южноитальянской области Калабрия. В населенном пункте явственно ощущались подземные толчки. Информации о пострадавших не поступало, передает РИА "Новости".
ЕТ

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