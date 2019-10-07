Землетрясение произошло на юге Италии

Утром в понедельник, 7 октября, на юге Италии произошло землетрясение. Соответствующую информацию ранее предоставили специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Магнитуда подземных толчков, которые были зафиксированы сейсмологами в 8.11 по местному времени (9.11 по Москве), составляла 4,0 балла по шкале Рихтера.