В США обнародовали возможное условие свержения президента Украины Зеленского

//В мире 13+

7 октября 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Соединенных Штатах выявили возможное условие свержения украинского президента Владимира Зеленского жителями бывшей советской республики. Соответствующий материал опубликовало одно из американских информационных агентств.

Автор Bloomberg считает реальным вариант, при котором украинцы восстанут против Зеленского, если придут к выводу, что глава государства идет на слишком большие уступки в рамках урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. В то же время президент не может дальше продолжать войну, которую обещал закончить своим избирателям, говорится в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал рецепт «возвращения» Крымского полуострова Киеву.