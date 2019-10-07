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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В США обнародовали возможное условие свержения президента Украины Зеленского

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

В США обнародовали возможное условие свержения президента Украины Зеленского
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В Соединенных Штатах выявили возможное условие свержения украинского президента Владимира Зеленского жителями бывшей советской республики. Соответствующий материал опубликовало одно из американских информационных агентств.

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Автор Bloomberg считает реальным вариант, при котором украинцы восстанут против Зеленского, если придут к выводу, что глава государства идет на слишком большие уступки в рамках урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. В то же время президент не может дальше продолжать войну, которую обещал закончить своим избирателям, говорится в процитированной публикации.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал рецепт «возвращения» Крымского полуострова Киеву.

 

ДЦ

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В мире

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном СМИ.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

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