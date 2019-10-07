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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Народной милиции ДНР выявили «основного заказчика и спонсора» войны в Донбассе

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

В Народной милиции ДНР выявили «основного заказчика и спонсора» войны в Донбассе
фото: Rainer Weisflog, via www.imago-i / globallookpress.com

Вооруженный конфликт на территории Донбасса спровоцировал Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения озвучили в Народной милиции ДНР.

Военные ДНР уничтожили бойца «рыцарской» бригады украинской армии под Донецком

Военные ДНР уничтожили бойца «рыцарской» бригады украинской армии под Донецком

Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики, рассказал на брифинге для СМИ, что военным ДНР удалось сбить украинский беспилотник, который нес мину калибра 60-мм натовского образца. По словам Астраханя, это указывает на «основного заказчика и спонсора» конфликта в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский штаб распространил информацию, согласно которой силы ДНР уничтожили в районе Донецка бойца, проходившего службу в «рыцарской» бригаде украинской армии.

 

ДЦ

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В мире

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном СМИ.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

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