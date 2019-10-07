В Народной милиции ДНР выявили «основного заказчика и спонсора» войны в Донбассе

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7 октября 2019, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Rainer Weisflog, via www.imago-i / globallookpress.com

Вооруженный конфликт на территории Донбасса спровоцировал Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения озвучили в Народной милиции ДНР.



Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики, рассказал на брифинге для СМИ, что военным ДНР удалось сбить украинский беспилотник, который нес мину калибра 60-мм натовского образца. По словам Астраханя, это указывает на «основного заказчика и спонсора» конфликта в Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский штаб распространил информацию, согласно которой силы ДНР уничтожили в районе Донецка бойца, проходившего службу в «рыцарской» бригаде украинской армии.