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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине
фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Рассуждая о мирном урегулировании в Донбассе, журналист отметил, что в регионе «остались не друзья Украины», поэтому «соединяться с ними — смерти подобно». Гордон призвал Киев взять на вооружение его рецепт решения проблемы - отгородиться от самопровозглашенных ДНР и ЛНР стеной и заняться экономикой, «показать цветущую страну». В этом случае под украинскую юрисдикцию вместе с Донбассом «вернется» и Крым, процитировало представителя СМИ издание «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что военные ДНР уничтожили под Донецком бойца «рыцарской» бригады армии Украины.

 

ДЦ

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В мире

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном СМИ.

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