Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

//В мире 13+

7 октября 2019, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serguei Fomine / globallookpress.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Рассуждая о мирном урегулировании в Донбассе, журналист отметил, что в регионе «остались не друзья Украины», поэтому «соединяться с ними — смерти подобно». Гордон призвал Киев взять на вооружение его рецепт решения проблемы - отгородиться от самопровозглашенных ДНР и ЛНР стеной и заняться экономикой, «показать цветущую страну». В этом случае под украинскую юрисдикцию вместе с Донбассом «вернется» и Крым, процитировало представителя СМИ издание «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что военные ДНР уничтожили под Донецком бойца «рыцарской» бригады армии Украины.