Американский правительственный аналитический центр под названием RAND Corporation в понедельник, 7 октября, обнародовал доклад, который посвящен стратегии сдерживания России в Черноморском регионе.

В документе говорится , что в последнее время РФ модернизировала Черноморский флот и смогла нарастить силы в Южном военном округе.

Эксперты центра считают, что для противодействия "растущему российскому влиянию" в Черноморском регионе следует развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территориях Румынии и Болгарии. Кроме того, рекомендуется расширить учения НАТО и оказать содействие в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.