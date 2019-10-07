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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

В США разработали план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

В США разработали план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе
фото: pixabay.com
Американский правительственный аналитический центр под названием RAND Corporation в понедельник, 7 октября, обнародовал доклад, который посвящен стратегии сдерживания России в Черноморском регионе.
 
В документе говорится, что в последнее время РФ модернизировала Черноморский флот и смогла нарастить силы в Южном военном округе.
 
Эксперты центра считают, что для противодействия "растущему российскому влиянию" в Черноморском регионе следует развернуть системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы на территориях Румынии и Болгарии. Кроме того, рекомендуется расширить учения НАТО и оказать содействие в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
ЕТ

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