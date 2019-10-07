//В мире 13+
В США разработали план по "сдерживанию" России в Черноморском регионе
7 октября 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
7 октября 2019, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу совершил прогулку по сибиркой тайге накануне своего дня рождения. Российскому лидеру…
В Пентагоне заявили, что Турция не будет принимать участие в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии. Соответствующая информация содержится…
В мире
Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.
Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
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155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года, спровоцировал своими действиями Североатлантический альянс…
Ученые из Нью-Йоркского университета провели ряд исследований и сделали важное открытие. Эксперты выявили продукты, которые способны предотвратить…
Общество
Существует распространённое мнение, что все спортсмены без исключения должны употреблять в своём рационе огромное количества белка, чтобы быть…
Согласие Киева на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера» деморализовало украинских военных. Об этом заявил Андрей Билецкий, основатель полка…
Стало известно имя убийцы Кеннеди. Его назвал сын покойного политика
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы…
По официальным данным, безработица в США достигла самого низкого за 50 лет уровня - 3.5% при фактическом отсутствии роста заработной платы - 0% месяц к месяцу. Для…
В Госдепартаменте заявили, что Россия с марта по сентябрь текущего года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а Соединенные Штаты Америки…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона рассказал о том, как он воспитывал своего старшего сына в детстве. По его словам, Виктору…
В США выявили возможное условие свержения украинского президента Владимира Зеленского жителями бывшей советской республики. Соответствующий материал опубликовало одно…
Политика
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник прибыл в Ирак с первым за последние пять лет визитом. Известно, что правительственный борт…
Утром в понедельник, 7 октября, на юге Италии произошло землетрясение. Соответствующую информацию ранее предоставили специалисты Национального института геофизики…
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Согласно последней информации источника в экстренных службах столицы, одна из машин после…
Жители подмосковного города Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины назвали новорожденную дочь Россией. Отец девочки объяснил значение имени для их семьи. Малышка родилась…
У индивидуального предпринимателя из Москвы в минувшее воскресенье, 6 октября, угнали иномарку. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль…
На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Согласно последним данным, в результате случившегося…
Происшествия
Житель американского штата Флорида выстрелил в своего зятя, который прилетел к нему погостить из Норвегии. Отмечается, что инцидент произошёл из-за неудачного сюрприза…
В понедельник, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин празднует день рождения – сегодня российскому лидеру исполняется 67 лет. Политику уже начинают…
Известный российский актёр Дмитрий Певцов поделился с поклонниками редкими архивными снимками с режиссёром Марком Захаровым. Художественный руководитель театра "Ленком"…
Специалисты Роспотребнадзора советуют гражданам не приобретать домашние продукты в несанкционированных точках продаж. В противном случае следует требовать документы…
Известный российский композитор и музыкант Юрий Антонов рассказал, что испытывает "адские боли" в ноге. По его словам, проблемы со здоровьем беспокоят его последние…
Американский правительственный аналитический центр под названием RAND Corporation в понедельник, 7 октября, обнародовал доклад, который посвящен стратегии сдерживания…
В Австралии проводится расследование по факту обнаружения новых игл в упаковках фруктов, которые продаются в супермаркетах страны. Предполагается, что за дело взялись…
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, какая погода ожидает москвичей в понедельник. По его словам, будет облачная, но с неустойчивыми…
В Сети появилось видео, на кадрах которого таксист отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве.
Выявлено несколько необычных критериев, которые могут предупредить о начале кризиса. Эксперты рассказали, как по цвету помады и длине юбки можно узнать о проблемах…
В Белом доме убеждены, что процедура импичмента, которую начали демократы в Палате представителей Конгресса США, позволит действующему президенту Дональду Трампу победить…
Утром в понедельник, 7 октября, стало известно, что в ходе пожара в квартире жилого дома в Волоколамске погибли пять человек. Данную информацию предоставил источник в ГУ…
Американские СМИ опубликовали материал, в котором отметили превосходство России перед НАТО по количеству бронированных боевых машин. Отмечается, что РФ обладает самым…
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ПАО “Вымпелком”, известный на рынке как торговая марка “Билайн”, рассказал об утечке данных абонентов проводного интернета от 2017 года. В компании заверили, что…
В Московском патриархате рассказали, при каких условиях Русская православная церковь допускает аборты. Об этом заместитель председателя синодального отдела…
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Президент США Дональд Трамп заявил, что, занимая пост главы страны, он обязан изучить имеющуюся информацию о предполагаемой коррупционной схеме в “деле Байдена”.
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Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов огласил просьбу актрисы и семьи прекратить спекуляции вокруг ее здоровья. Актриса и ее близкие не готовы давать…
Сегодня, 6 октября «Краснодар» дома на своем стадионе Краснодар принял «Спартак» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Виталий Мешков (Дмитров)…
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В окрестностях города Рас-эль-Айн началось строительство оборонительных сооружений. Там ожидается вторжение турецких войск. В районе ожидаемого вторжения прошли митинги…
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Лаки для ногтей содержат в своём составе множество высокотоксичных веществ, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе онкологических, считают…
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