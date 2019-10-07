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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Военные ДНР уничтожили бойца «рыцарской» бригады украинской армии под Донецком

, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Военные ДНР уничтожили бойца «рыцарской» бригады украинской армии под Донецком
фото: Janos Chiala / globallookpress.com

В минувшее воскресенье украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб силовой операции Киева в регионе.

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В сводке говорится, что под Донецком Народная милиция ДНР уничтожила бойца 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Старшего солдата Ивана Дейкуна застрелили из крупнокалиберного пулемета.

Ранее в социальной сети Facebook появилась информация о том, что в прошлую пятницу на передовых позициях в Донбассе был ликвидирован танкист из разведроты Вооруженных сил Украины Олег Ременной.

 

ДЦ

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