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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Таксист отказался везти Порошенко после митинга

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]

Таксист отказался везти Порошенко после митинга
фото: Sergii Kharchenko/globallookpress.com

В Сети появилось видео, на кадрах которого таксист отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве.

Порошенко принял участие в митинге на майдане Незалежности

Порошенко принял участие в митинге на майдане Незалежности

Очевидцы запечатлели, как Порошенко открывает заднюю дверь машины и, предположительно, просит подвезти его с супругой. На что водитель не соглашается принять заказ, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Сначала толпа рассмеялась, а потом начала скандировать фамилию экс-президента. Некоторые выкрикивали оскорбительные выражения в его адрес.

Ранее сообщалось, что в воскресенье прошёл митинг. Люди собрались на майдане Незалежности, чтобы выразить своё неодобрение в связи с решением правительства подписать "формулу Штайнмайера".

 

БА

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