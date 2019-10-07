Таксист отказался везти Порошенко после митинга

В Сети появилось видео, на кадрах которого таксист отказался везти бывшего президента Украины Петра Порошенко после митинга против "формулы Штайнмайера" в Киеве.
Очевидцы запечатлели, как Порошенко открывает заднюю дверь машины и, предположительно, просит подвезти его с супругой. На что водитель не соглашается принять заказ, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.
Сначала толпа рассмеялась, а потом начала скандировать фамилию экс-президента. Некоторые выкрикивали оскорбительные выражения в его адрес.
Ранее сообщалось, что в воскресенье прошёл митинг. Люди собрались на майдане Незалежности, чтобы выразить своё неодобрение в связи с решением правительства подписать "формулу Штайнмайера".