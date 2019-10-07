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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Белый дом: процедура импичмента позволит Трампу победить на выборах в 2020 году

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Белый дом: процедура импичмента позволит Трампу победить на выборах в 2020 году
фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia

В Белом доме убеждены, что процедура импичмента, которую начали демократы в Палате представителей Конгресса США, позволит действующему президенту Дональду Трампу победить на выборах в 2020 году.

Об этом ранее сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, который уверен, что действующий лидер США сможет одержать победу в 45 из 50 штатов именно благодаря процедуре импичмента, передает kp.ru.

Позицию Малвэни, однако, разделяют не все, кто находится в окружении американского лидера. Известно, однако, что сам Дональд Трамп довольно часто прислушивается к и.о. руководителя аппарата Белого дома, уточняет портал Axios.

ЕТ

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