США не будут поддерживать турецкую операцию в Сирии

В Пентагоне заявили, что Турция не будет принимать участие в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии. Соответствующая информация содержится в релизе Белого дома.

Вашингтон подтвердил, что запланированная Анкарой операция начнется уже "скоро", однако американские военные не будут иметь к ней отношения.