Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

США не будут поддерживать турецкую операцию в Сирии

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

США не будут поддерживать турецкую операцию в Сирии
фото: pixabay.com
В Пентагоне заявили, что Турция не будет принимать участие в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии. Соответствующая информация содержится в релизе Белого дома.
 
Вашингтон подтвердил, что запланированная Анкарой операция начнется уже "скоро", однако американские военные не будут иметь к ней отношения.
 
В Белом доме добавили, что теперь Турция будет нести ответственность за всех боевиков террористической группировки "Исламское  государство" (запрещена в России), которые были взяты в плен за минувшие два года после разгрома данной организации, передает РИА "Новости".
ЕТ

//картина дня

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению священнослужителя, церковнославянский является основой русского языка.

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В убийстве 17-летней девушки-студентки в Домодедово подозревается 34-летний мужчина. Следователи задержали местного жителя. Следствие будет ходатайствовать перед судом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Юморист и ведущий развлекательных программ на телевидении Максим Галкин не разделил радость ведущей шоу на канале НТВ Леры Кудрявцевой. Лера Кудрявцева в сети поделилась…

В Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной и с серьезными переломами угодил в больницу. 42-летний мужчина хотел сделать селфи…

//новости ан

Юрий Шевчук пытался объяснить прерванный концерт группы ДДТ тем, что "сотрудники стадиона тоже хотят домой, кушать, спать, любить своих жен". Организаторы позаботились…