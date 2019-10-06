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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Трамп заявил, что должен разобраться в "деле Байдена"

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп заявил, что должен разобраться в "деле Байдена"
Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что, занимая пост главы страны, он обязан изучить имеющуюся информацию о предполагаемой коррупционной схеме в “деле Байдена”.

“Невероятно смотреть и читать эти фейковые новости, а также, как они делают все возможное, чтобы защитить "сонного" Джо Байдена и его отчисленного из армейских рядов сына Хантера, которому украинская компания платила 100 тысяч долларов в месяц”, - написал Трамп в соцсети.

Также американский лидер обвинил Хантера Байдена в получении крупной суммы денег от Китая. Трамп подчеркнул, что чувствует за собой обязанность разобраться в этом деле, передаёт “Российская газета”.

АБ

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