Тысячи парижан выступили против нового закона об ЭКО

//В мире 13+

6 октября 2019, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Жители Парижа вышли на улицы города в знак протеста против нового закона, разрешающего делать ЭКО одиноким женщинам и женщинам, состоящим в однополых отношениях.

Ранее во Франции процедура ЭКО была доступна только замужним женщинам, передает РенТВ. Новый закон в стране приняли в конце сентября.

Протестующие выступают за сохранение института семьи и требуют аннулирование принятого законопроекта. Согласно данным независимой оценки, в марше поучаствовало порядка 74,5 тысячи парижан. При этом организаторы акции говорят о 600 тысячах человек.