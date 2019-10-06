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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Тысячи парижан выступили против нового закона об ЭКО

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Тысячи парижан выступили против нового закона об ЭКО
Фото: pixabay.com

Жители Парижа вышли на улицы города в знак протеста против нового закона, разрешающего делать ЭКО одиноким женщинам и женщинам, состоящим в однополых отношениях.

Ранее во Франции процедура ЭКО была доступна только замужним женщинам, передает РенТВ. Новый закон в стране приняли в конце сентября.

Протестующие выступают за сохранение института семьи и требуют аннулирование принятого законопроекта. Согласно данным независимой оценки, в марше поучаствовало порядка 74,5 тысячи парижан. При этом организаторы акции говорят о 600 тысячах человек.

АБ

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