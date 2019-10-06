Рига: митинг в защиту образования на русском языке

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6 октября 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

В столице Латвии прошла акция протеста в защиту русских школ. Митинг организовал Русский союз Латвии. В нем приняло участие более 900 человек.

Участники акции собрались на Ратушной площади и устроили шествие до Кабинета министров. В акции приняло участие более 900 человек. Участники держали в руках плакаты с надписями на русском, английском, латышском языках: «Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии?», «Русским детям – образование на родном языке!»









Акция была приурочена к законопроекту Национального объединения, обязующий самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Данный законопроект был передан в Сейм Латвии для доработки. Правительственные партии пришли к соглашению, что со временем все эти этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык. Но когда это произойдет – политики не обсуждали.









Лидер «Русского союза Латвии», евродепутат Татьяна Жданок: «Цена протеста выше, чем собственно образование – мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа. Если нам объясняют, что высшее и среднее образование на родном – не для всех, то перевод детских садиков на латышский – это насильственная ассимиляция, запрещенная международными договорами».









Публицист Алла Березовская: «Власти Латвии перешли все допустимые «красные линии», они наплевали на все просьбы родителей учащихся русских школ разрешить их детям учиться на родном языке. Терпению русской общины Латвии приходит конец. На митинге было объявлено о начале подготовки к забастовкам и бойкотам. Русские Латвии платят такие же налоги, как и титульные граждане, и они должны иметь такие же права. Эта Европа, а не Африка! Сегрегация и этноцид недопустимы! Не согласны!»