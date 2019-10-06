Курды готовятся к войне с Турцией

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6 октября 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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В окрестностях города Рас-эль-Айн началось строительство оборонительных сооружений. Там ожидается вторжение турецких войск. В районе ожидаемого вторжения прошли митинги, на которые пришли тысячи человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

При помощи митингов курды выражали протест против действий Турции. Официальная Анкара анонсировала проведение спецоперации на территории, подконтрольной курдам.

«Мы не хотим войны и выступаем за мирное решение пограничных проблем, но мы также не позволим, чтобы наши поселки оккупировала турецкая армия», — выступил с заявлением представитель местной администрации Ахмед Селим: «Курды останутся на своей земле и будут ее защищать».

Ранее Турция и США договорились с представителями Курдистана о демилитаризации части территории. Ополченцы свои обязательства выполнили и вывели вооруженные формирования.

Но потом возник скандал с заселением района беженцами с Турции. Спустя некоторое время официальная Анкара объявила о недовольстве результатами переговоров с США и объявила о самостоятельной политики.

В итоге Эрдоган анонсировал спецоперацию на подконтрольной курдам территории. В окрестности Рас-эль-Айн вышли митингующие. А ополченцы начали строить оборонительные сооружения.