В Испании считают, что Россия и США поменялись местами

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6 октября 2019, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Экс-глава Министерства иностранных дел Испании Ана Паласио заявила, что действия Вашингтона уводят США “в обратном от мирового лидерства направлении”, тогда как Москва больше не является “разрушающим фактором в международных отношениях”.

Паласио считает, что Российская Федерация больше не представляет собой “деструктивную силу” и теперь представляет себя в качестве “стратега” в мировой политике, передаёт RT.

В доказательство своих слов Паласио напомнила о ситуации с атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Тогда США выступили с угрозами и ввели новые санкции, а Россия проявила себя “в качестве гаранта региональной стабильности”.