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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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На Украине захотели узнать о разговорах Порошенко и Обамы

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине захотели узнать о разговорах Порошенко и Обамы
Фото: соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой придать огласке суть телефонных переговоров между экс-главами Украины и США Петром Порошенко и Бараком Обамой.

“Прошу обнародовать и опубликовать полные тексты стенограмм всех телефонных разговоров, которые были проведены между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США Бараком Обамой и состоялись в период с 2014 по 2017 годы”, - сказано в тексте петиции.

Петиция появилась на сайте 4 октября. Отмечается, что для её рассмотрения президентом страны петиция должна набрать не менее 25 тысяч подписей, передаёт РенТВ.

АБ

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