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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Медведчук рассказал, во что превратилась украинская медицина

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Медведчук рассказал, во что превратилась украинская медицина
Фото:pixabay.com

Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, в каком состоянии находится медицина после проведенной бывшим президентом страны Петром Порошенко реформы.

Глава политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” заявил, что изменения, инициированные Порошенко и его командой, лишили украинских граждан их законного права на бесплатную медицину, передаёт “Московский комсомолец”.

“«Современная», «суперпрогрессивная» медицинская реформа, которую начала прежняя власть, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание. Поэтому наша партия подала законопроект об отмене этой реформы”, - написал Медведчук в соцсети.

АБ

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