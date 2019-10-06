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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Германии предупредили о возможности нового миграционного кризиса

, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии предупредили о возможности нового миграционного кризиса
Фото: pixabay.com

В Германии власти обеспокоены возможностью начала очередного миграционного кризиса в Европе. В прошлый раз поток беженцев хлынул в Европу в 2015 году. Об опасениях ФРГ рассказал глава Министерства внутренних дел страны Хорст Зеехофер.

По его словам, на островах возле Греции наблюдается рост числа беженцев. В связи с этим Зеехофер призвал оказывать помощь европейским странам, чтобы избежать нового кризиса, передаёт “Российская газета”.

“Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС, мы слишком долго оставляли их одних. Если мы этого не сделаем, мы увидим волну беженцев, как в 2015 году. Может быть, даже больше, чем четыре года назад”, - заявил он.

АБ

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