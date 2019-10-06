Порошенко принял участие в митинге на майдане Незалежности

Экс-президент Украины присоединился к акциям протеста в Киеве. Недовольные собрались на майдане Незалежности, чтобы выразить своё неодобрение в связи с решением правительства подписать “формулу Штайнмайера”.
О присутствии Петра Порошенко на митинге стало известно благодаря трансляции в социальной сети. Отмечается, что координатором протестного движения выступило “Движение сопротивления капитуляции”, членами которого стали сторонники пятого президента Украины, а также националисты. Митингующие уже окрестили акцию “майданом желтых повязок”, передаёт Газета.Ru.
Сообщается, что на митинг пришло порядка 10 тысяч человек.