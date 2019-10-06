Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Порошенко принял участие в митинге на майдане Незалежности

, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко принял участие в митинге на майдане Незалежности
Фото: соцсети

Экс-президент Украины присоединился к акциям протеста в Киеве. Недовольные собрались на майдане Незалежности, чтобы выразить своё неодобрение в связи с решением правительства подписать “формулу Штайнмайера”.

О присутствии Петра Порошенко на митинге стало известно благодаря трансляции в социальной сети. Отмечается, что координатором протестного движения выступило “Движение сопротивления капитуляции”, членами которого стали сторонники пятого президента Украины, а также националисты. Митингующие уже окрестили акцию “майданом желтых повязок”, передаёт Газета.Ru.

Сообщается, что на митинг пришло порядка 10 тысяч человек.

АБ

//картина дня

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению священнослужителя, церковнославянский является основой русского языка.

В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Юморист и ведущий развлекательных программ на телевидении Максим Галкин не разделил радость ведущей шоу на канале НТВ Леры Кудрявцевой. Лера Кудрявцева в сети поделилась…

//новости ан

В Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной и с серьезными переломами угодил в больницу. 42-летний мужчина хотел сделать селфи…

//новости ан

Юрий Шевчук пытался объяснить прерванный концерт группы ДДТ тем, что "сотрудники стадиона тоже хотят домой, кушать, спать, любить своих жен". Организаторы позаботились…

//новости ан

//новости ан

Полиция ищет хакеров, транслировавших целых 10 минут ролик для взрослых на настенных экранах в аэропорту «Гагарин» в Саратове. Оперативники выяснили, что хулиганы…

//новости ан

Православный священник, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов пристыдил женщин, сделавших аборты. "У них…

//новости ан