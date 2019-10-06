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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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“Извините, что не сдохли”: на Украине часть военных предложили лишить льгот

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

“Извините, что не сдохли”: на Украине часть военных предложили лишить льгот
Фото: pixabay.com

На Украине военные устроили флешмоб, в котором извинились, что “не сдохли” в ходе боевых действий. Такая реакция последовала после предложения депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Галины Третьяковой ограничить льготы участникам гражданского конфликта в Донбассе.

По мнению Третьяковой, получать от государства деньги должны лишь те, кто “что-то потерял на войне”, передаёт РИА Новости. “Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор”, - заявила депутат.

В ответ на это военнослужащие стали публиковать в соцсетях истории о том, как они “с комфортом отдохнули” на месте боевых действий. При этом каждая подобная публикация сопровождается хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

АБ

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