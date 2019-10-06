В Марселе эвакуирован отель с российскими туристами

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6 октября 2019, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что в центре французского Марселя был экстренно эвакуирован отель с российскими туристами. Во многих номерах гостиницы находились граждане России с детьми.

Происшествие случилось рано утром. В номера спящих туристов вошли сотрудники пожарной охраны и потребовали покинуть помещение. Данные меры были приняты из-за сработавшей пожарной сигнализации. Постояльцы быстро вышли на улицу, передает "Российская газета".

Эксперты осмотрели девятиэтажную гостиницу, но очагов возгорания не нашли. Через полчаса гостям отеля позволили вернуться в номера.